Подмосковье 14 июня 2023, 12:56 Около 20 гектаров земли обработают от борщевика в Лобне

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Глава Лобни провел совещание с представителями профильных служб и структурных подразделений. Главной темой стало уничтожение борщевика. Работы проведут на 17 гектарах земли.

Очаги распространения борщевика Сосновского в Лобне выявили на площади 56 гектаров. Из них 39 — частные земли, собственникам которых предстоит самостоятельно предпринять меры по избавлению от опасного растения.

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На 17 гектарах муниципальных и неразграниченных территорий специалисты уже проводят комплекс мер по борьбе с борщевиком. Для этого растение два раза скашивают, а после проводят химическую обработку.

Также на освещении обсудили решение других актуальных для горожан вопросов. В работу от жителей приняли 671 обращение. Это на 102 меньше, чем на прошлой неделе.

«Чаще всего лобненцев интересует содержание многоквартирных домов, дворовых территорий и состояние дорог. Поручил держать на контроле уборку подъездов и лифтов, а также решить вопрос с подтоплением подвала по адресу Деповская, дом № 2», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель в регионе за 10 лет.

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