Подмосковье 23 декабря 2022, 14:31 Около 20 елочных базаров открыли в Подольске

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Чтобы каждый житель смог окунуться в атмосферу волшебства и детства, в городском округе Подольск открыли 18 елочных базаров. Новогодние деревья будут в продаже до 31 декабря включительно.

Сейчас на каждую точку продажи в Подольске приходится около 300–400 сосен и елей.

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«Торговля происходит нормально, люди идут, спрашивают, покупают. Ель у нас [из] Перми, она выращивается в питомниках. Сосна у нас привозится из Челябинска, тоже выращивается в питомниках. Мы привозим ее сами», — рассказал предприниматель Игорь Пустынников.

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Лучше всего приобретать деревья в проверенных и одобренных специалистами местах.

«Это должны быть огороженные площадки, на которых должен стоять продавец. У него должна быть техника контрольно-кассовая. [Площадки] должны быть [выполнены] в бренде „Зима в Подмосковье“: это может быть полностью перетянутая баннером огражденная территория либо небольшие обозначения», — рассказал заместитель главы городского округа Подольск Иван Шляхтин.

Нераспроданные ели и сосны после 31 декабря экологично утилизируют. Их отправят на переработку, отдадут в приюты или фермерские хозяйства.

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