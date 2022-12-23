23 декабря 2022, 14:31
Около 20 елочных базаров открыли в Подольске
Чтобы каждый житель смог окунуться в атмосферу волшебства и детства, в городском округе Подольск открыли 18 елочных базаров. Новогодние деревья будут в продаже до 31 декабря включительно.
Сейчас на каждую точку продажи в Подольске приходится около 300–400 сосен и елей.
Реклама
«Торговля происходит нормально, люди идут, спрашивают, покупают. Ель у нас [из] Перми, она выращивается в питомниках. Сосна у нас привозится из Челябинска, тоже выращивается в питомниках. Мы привозим ее сами», — рассказал предприниматель Игорь Пустынников.
Реклама
Лучше всего приобретать деревья в проверенных и одобренных специалистами местах.
«Это должны быть огороженные площадки, на которых должен стоять продавец. У него должна быть техника контрольно-кассовая. [Площадки] должны быть [выполнены] в бренде „Зима в Подмосковье“: это может быть полностью перетянутая баннером огражденная территория либо небольшие обозначения», — рассказал заместитель главы городского округа Подольск Иван Шляхтин.
Нераспроданные ели и сосны после 31 декабря экологично утилизируют. Их отправят на переработку, отдадут в приюты или фермерские хозяйства.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Новый год
Реклама
Реклама