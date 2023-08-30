Подмосковье 30 августа 2023, 15:36 Около 2 тысяч жителей Солнечногорска подписались на Telegram-чат социальной поддержки пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Почти две тысячи человек подписались на Telegram-чат «Социалка. Солнечногорск». Там жители округа могут узнать больше о мерах поддержки и решить любой вопрос, который касается социальной сферы.

Жители Солнечногорска через Telegram могут уточнить информацию о компенсации расходов на оплату ЖКХ, предоставлении путевок в детские лагеря, выплатах на школьную форму и проконсультироваться по новым мерам поддержки. Каждую неделю специалисты получают порядка 250 обращений через чат «Социалка. Солнечногорск».

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Напомним, сегодня порядка 47 тысяч жителей закреплены за Окружным управлением социального развития в городском округе Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что цифровизация госуслуг в регионе в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

Так, Telegram-ботом по мерам социальной поддержки воспользовались 500 тысяч жителей региона. С его помощью можно также рассчитать размер пособия и материнского капитала, узнать о полезных сервисах, найти нужные ссылки на региональном портале госуслуг.

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