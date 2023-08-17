17 августа 2023, 14:08
Около 2 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах по уходу за тяжелобольными
В Московской области работают симуляционные классы, где родственники и специалисты обучаются уходу за тяжелобольными. С начала года там прошли обучение около двух тысяч человек.
По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, в симуляционных центрах обучаются также приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение для всех бесплатное.
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Всего в Московской области работает шесть пободных классов: в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. В ведомстве уточнили, что обучение состоит из лекций и практических занятий. Всего курс рассчитан на 12 часов.
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Медицина
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