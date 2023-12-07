Подмосковье 07 декабря 2023, 11:48 Около 2 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь за год Unsplash

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С начала года почти две тысячи жителей Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского получили экстренную соцпомощь. Общая сумма выплат превысила 13 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Окружного управления социального развития № 3 Виктория Балаховская.

«Получить экстренную помощь жители могут при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью», — заявили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

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Выплаты также положены тем, кто столкнулся с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий или пожаров. Подать заявление на получение финансовой поддержки можно на региональном портале госуслуг.

В ведомстве уточнили, что оформить экстренную соцпомощь можно на региональном портале госуслуг и не нужно идти в МФЦ для подачи заявления. Решение о назначении приходит в течение 25 дней в личный кабинет заявителя.

Так, при возникновении трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до десяти тысяч рублей одиноко проживающему гражданину.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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