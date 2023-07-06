Подмосковье 06 июля 2023, 09:41 Около 2 тысяч жителей Одинцовского округа воспользовались гаражной амнистией

Читать 360tv в

Стать законным владельцем гаража и зарегистрировать землю под ним теперь значительно проще. Уже около двух тысяч жителей Одинцовского округа воспользовались гаражной амнистией.

Под гаражную амнистию попадают владельцы капитальных гаражей и боксов, которые построены до 30 декабря 2004 года, и гаражей, оформленных в Росреестре как помещения.

Реклама

«Мы уже приняли более тысячи решений о предварительном согласовании о предоставлении земельного участка и более 900 решений о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. Здесь необходимо отметить, что оформить гаражи и земельные участки под ними могут не только владельцы капитальных гаражей, но и металлических», — рассказал начальник отдела по землепользованию администрации Одинцовского округа Максим Гордиенко.

Оформление происходит в два этапа. Сначала владельцы должны обратиться в администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. А после — в МФЦ за постановкой участка на кадастровый учет.

«Стандартная услуга заключается в том, то что Бюро технической инвентаризации Московской области подготавливает все необходимые документы для того, чтобы заявитель, гражданин, собственник имущества мог сам подать документы через портал в Росреестр на регистрацию. Комплексная услуга заключается в том, что мы все делаем за гражданина», — отметил директор Одинцовского филиала Бюро технической инвентаризации Александр Кафтаев.

Продолжается в округе и «Дачная амнистия». По ней можно бесплатно получить земельный участок под жилым домом, который построен до 14 мая 1998 года. Еще одно условие — постоянное проживание. Для регистрации понадобится технический и межевой план земельного участка.

Получить услуги Бюро технической инвентаризации можно в мобильном и стационарном офисе организации. Адреса отделений и точное время работы можно узнать на официальном сайте и по телефону: 8 (498) 568-88-88.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».