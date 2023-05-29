Подмосковье 29 мая 2023, 12:48 Около 2 тысяч жителей аварийных домов в Дмитрове расселят к концу года

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Новые квартиры получат 1816 жителей Дмитровского округа по программе расселения аварийного жилья до конца 2023 года. Всего будет расселено 55 ветхих домов.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в ходе рабочего выезда посетил поселок совхоза Останкино. Он встретился с жителями дома № 11А на Дорожной улице, которые переехали из аварийного жилья.

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«Наш губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно закончить программу по переселению из ветхого аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года. Мы ведем большую работу, чтобы каждый год наращивать темпы по реализации программы», — отметил Илья Поночевный.

Дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский построит компания «Молния», на улице Заречной в поселке Деденево — КРОСТ-Д, в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове и микрорайоне Левобережье в Яхроме — «Формула ремонта». Всего более 200 жителей Дмитровского округа переехали из ветхих домов в новые в 2021–2022 годах.

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