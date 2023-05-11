Подмосковье 11 мая 2023, 16:50 Около 2 тысяч владельцев домашних животных обратились в Госветслужбу Подмосковья из-за укусов клещей Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Около двух тысяч владельцев домашних животных обратились за помощью в Госветслужбу из-за укусов клещей с начала апреля. Многие из них записались на прием из-за недомоганий, не зная, что питомца укусило насекомое.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, многие животные в регионе содержатся в вольерах. Их не каждый день гладят и пальпируют, поэтому выявить причину недомогания может быть сложно.

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Вместе со слюной клеща в кровь животных попадают микроскопические паразиты, которые разрушают эритроциты. Если вовремя не провести лечение, то это может привести к смерти.

При обнаружении клеща на питомце важно снять его и наблюдать за состоянием животного в течение двух недель.

Записаться на прием в Госветслужбу можно через «Госуслуги» или по телефону +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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