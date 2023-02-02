Подмосковье 02 февраля 2023, 15:00 Около 2 тысяч школьников Подмосковья записались на образовательную программу о театральном искусстве

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Около двух тысяч школьников из Подмосковья начали обучения по программе «Искусство театра». Из них 870 человек пошли на предпрофессиональные программы и свыше тысячи — на общеразвивающие.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что программу реализуют в 43 учреждениях допобразования Подмосковья. Также школьники посещают занятия в составе 58 театральных коллективов и в 32 школах искусств. Для обучения детей применяют традиционные и инновационные методы.

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Повысить свою квалификацию предложили и педагогам в сфере актерского мастерства. Они могут пройти курсы на базе Московского Губернского колледжа искусств.

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