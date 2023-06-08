Подмосковье 08 июня 2023, 11:55 Около 2 тысяч километров теплосетей обследовали в Подмосковье с апреля Министерство ЖКХ МО

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С начала апреля в Подмосковье проверяют коммунальную инфраструктуру перед началом осенне-зимнего периода. Так, за это время в регионе обследовали около двух тысяч теплосетей. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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«За минувшие сутки специалисты ГКУ МО „МОС АВС“ выполнили 13 выездов в 11 муниципалитетов региона для проведения испытаний тепловых сетей», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Почти 40 участков прошли испытания повышенным давлением, что свидетельствует об их готовности к работе в предстоящий отопительный период 2023–2024 года.

На двух участках в Орехово-Зуеве и Ступине инспекторы обнаружили утечки. После ремонта на этих участках проведут повторные осмотры.

Всего с 4 апреля в 52 округах Подмосковья обнаружили 81 утечку. Полностью проверки теплотрасс провели в Зарайске, выявив там девять утечек.

Управляющие компании, которые не могут удовлетворить запросы жителей, не должны работать на территории Подмосковья. Такое заявление во время обращения к жителям сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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