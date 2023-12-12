Подмосковье 12 декабря 2023, 10:22 Около 2 тысяч человек посмотрели ледовое шоу Ильи Авербуха в Подольске Телеканал «360»

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Илья Авербух представил ледовое шоу «Чемпионы» в парке Талалихина в Подольске. Зрителями стали порядка двух тысяч жителей округа.

На льду выступили звезды российского фигурного катания, чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр разных лет: Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

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Одиночные катания чередовались с парными номерами и массовыми выступлениями с акробатическими элементами и фаер-шоу. В конце выступления всем артистам вручили подарки и букеты цветов. По словам организатора шоу, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха, его команда выступает в Подольске впервые.

«Атмосфера замечательная, достаточно холодно, но при этом полный зал людей. Огромное спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что это действительно на память всем нам», — сказал Илья Авербух.

Гала-шоу представили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Здесь выступают знаменитые спортсмены, легенды фигурного катания. Я хотел бы выразить слова благодарности нашему губернатору за то, что проект живет, развивается и у нас на Подольской земле не первый раз выступают спортсмены», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Красочные шоу известных российских фигуристов на катке парка имени Виктора Талалихина проходят уже третий год подряд. И это выступление не последнее.

«Сейчас мы как раз обсуждаем следующее выступление. Возможно, в начале года <…> будет шоу Татьяны Навки. Мы еще приедем обязательно», — сказал директор креативного бюро «Регион» Михаил Новиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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