Подмосковье 06 сентября 2023, 14:43 Около 2 тысяч человек посетили театральный фестиваль МХТ в Пушкино Телеканал «360»

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Театральный фестиваль «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино» прошел в Подмосковье. Три дня на сцене Летнего театра в Пушкино шли спектакли с участием профессиональных театральных коллективов Москвы и Московской области.

Репетиции Московского художественного театра 125 лет назад проходили в Пушкино, вблизи имения Константина Станиславского «Любимовка». Этой дате, а также 160-летию со дня рождения гениального режиссера посвящен фестиваль.

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«Идея пришла осенью прошлого года, когда началась подготовка к юбилею МХТ в федеральном масштабе. Мы подумали, что Пушкин тоже имеет отношение к театру. Первые репетиции, Станиславский и много что еще. В итоге был задуман такой фестиваль», — рассказал председатель оргкомитета фестиваля Борис Урецкий.

Открылся фестиваль спектаклем «Здравствуй, Пушкин» в постановке Московского цыганского музыкально-драматического театра «Ромэн». Пушкин и цыгане — одна из самых ярких и загадочных тем в истории литературы. В спектакль включены отрывки из поэмы «Цыганы» и «Евгений Онегин», реальные эпизоды из биографии гения и, конечно, песни и танцы.

«Прекрасно, что благодаря поддержке и Фонда президентских инициатив, и нашего подмосковного правительства, и главы нашего округа у нас есть возможность проводить такие фестивали. Приятно видеть на нашей площадке профессиональные театральные труппы», — говорит заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Елена Панькив.

Театральный фестиваль «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино» посетили около двух тысяч человек за три дня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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