Около 2 тысяч бизнесменов приняли участие в Форуме предпринимателей Подмосковья

Почти две тысячи бизнесменов поделились опытом на Форуме предпринимателей Подмосковья. Он был организован онлайн Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На форуме работали восемь дискуссионных площадок. По мнению министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, именно онлайн-формат позволил охватить наибольшее число предпринимателей, а также рассказать им о главных направлениях государственной поддержки.

«Замечательно, что мы смогли обеспечить участие в мероприятии профи-спикеров: Папина Апрояна, Владимира Волошина, Александра Кравцова и других. Признанные эксперты поделились со слушателями своими бизнес-кейсами, рассказали о личном опыте в реализации проектов», — заявила Зиновьева.

Форум завершился деловой игрой. Зрители смогли продумать бизнес-модель ROST, а также придумать полную стратегию и план действий. Участники смогли оценить ситуацию на рынке и провести переговоры, чтобы выяснить, что интересует их клиентов.

Министр подчеркнула, что была поражена тем, насколько бизнес активно принимал участие в форуме от начала и до конца.

«Мы поняли, что бизнесмены не всегда могут выделить целый день на участие в мероприятии, а вот подключиться онлайн и послушать спикера по теме, которая его интересует, очень просто. Мы получили огромное количество благодарностей от малого бизнеса!» — поделилась Екатерина Зиновьева.