Подмосковье 17 февраля 2023, 18:24 Около 2 млрд рублей выделят на обновление инженерных систем ЖКХ в Рузе до 2028 года

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В Рузском округе в 2023 году проведут ряд мероприятий для обновления инженерных систем в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

«В этом году планируется завершить строительство БМК на улице Говорова, на Волоколамском шоссе и в поселке Тучково на улице Лебеденко, что позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 2,2 тысячи жителей», — сообщил министр ЖКХ Антон Велиховский.

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Он добавил, что также в 2023 году планируется смонтировать и ввести в эксплуатацию новую станцию водоочистки на водозаборном узле в деревне Кожино, которая обслуживает 50 местных жителей.

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Для обеспечения качественной услуги водоотведения для 1,6 тысячи жителей в рамках государственной программы запланировано строительство очистных сооружений в поселке Тучково, блочно-модульных очистных сооружений, КНС и прокладка коллектора в поселке Полушкино.

Еще у трех тысяч жителей Рузы появится качественная питьевая вода благодаря реконструкции объектов водоснабжения в деревнях Нововолково, Ивойлово, Старониколаево, Нестерово, Новомихайловское, Златоустово, поселках Дорохово, Горбово и в селе Покровское, а также модернизации сетей водоснабжения в деревнях Лидино, Ельники и в селе Никольском.

В МинЖКХ уточнили, что на обновление инженерной инфраструктуры Рузского округа с учетом реконструкции и строительства объектов теплоснабжения будет выделено два миллиарда рублей.

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