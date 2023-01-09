Подмосковье 09 января 2023, 15:48 Около 2 миллионов туристов побывали в Подмосковье за новогодние праздники

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Порядка двух миллионов путешественников приехали в Подмосковье в праздничные дни. Примерно столько же туристов побывало в регионе в начале января прошлого года. Чаще всего люди останавливались в Одинцове, Серпухове, Коломне, Сергиевом Посаде и Дмитрове.

Во время новогодних выходных у гостей Подмосковья были популярны загородные отели — было забронировано более 90% всех номеров.

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Самыми популярными местами для отдыха в регионе стали Одинцово — городской округ посетили более 415 тысяч человек. В Серпухов приехали 172 тысяч гостей, в Коломну — 133,5 тысячи, в Сергиев Посад — 90 тысяч, а в Дмитров — около 75 тысяч туристов.

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Одной из самых посещаемых площадок Подмосковья стал каток на Соборной площади возле Главного храма Вооруженных Сил РФ.

«В театрах Московской области побывало больше 140 тысяч зрителей, в государственных музеях — больше 48 тысяч человек и еще 23 тысячи посетили муниципальные музеи», — заявил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Отметим, в 2022 году в регионе побывали более 22 миллионов человек.

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