Подмосковье 09 февраля 2024, 15:50 Около 2 миллионов кубометров отходов отправили на переработку в Подмосковье с начала года Ульянов Артём

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В Подмосковье большое внимание уделяют переработке стройотходов во вторичное сырье. Для этого в Московской области оборудовали 82 спецплощадки и шесть погрузочных пунктов. Транспортировкой отходов занимаются более 2,4 тысячи перевозчиков.

Только с начала года в регионе отправили на переработку свыше двух миллионов кубометров отходов.

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«Строительные отходы являются ценным источником для получения вторичных материальных ресурсов», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В соответствии с приказом Минстроя России вторичный щебень, получаемый из бетонного и кирпичного боя, уже включили в классификатор строительных ресурсов ФГИС ЦС. Из таких отходов создают тепловолокно и ветошь.

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