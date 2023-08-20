Подмосковье 20 августа 2023, 08:00 Около 19 миллионов рублей штрафов заплатили за незаконный вывоз мусора в Подмосковье с февраля Главное управление региональной безопасности Московской области

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Борьба с нелегальными выбросом строительного и бытового мусора в Подмосковье находится на особом контроле. С февраля 2023 года сумма штрафов за незаконное обращение с отходами в регионе составила порядка 19 миллионов рублей.

Для поимки нарушителей используют системы фото и видеофиксации с искусственным интеллектом. Работу по борьбе с незаконным выбросом мусора ведут инспекторы эконадзора и содержания территорий, а также сотрудники ДПС и участковые полиции.

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Размер штрафа составляет от трех до 250 тысяч рублей, в зависимости от того, является нарушитель физическим или юридическим лицом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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