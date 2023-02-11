Подмосковье 11 февраля 2023, 21:54 Около 180 спортсменов поучаствуют во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Подольске

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В Подольске торжественно открылся XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы легендарного Владислава Ивлева. В соревнованиях поучаствуют около 180 человек, из них 20 — уроженцы Подольска, сообщил вице-президент городской федерации по данному виду спорта Борис Вайнштейн.

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На открытии присутствовали победитель Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и СССР Шамиль Хисамутдинов, победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Мнацакан Искандарян, победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Алексей Мишин и другие.

Главным судьей соревнований стал Андрей Додонов. Гостей приветствовал почетный гражданин Подольска, чемпион Европы и СССР Владислав Ивлев.

В субботу прошли предварительные, полуфинальные и утешительные встречи. Финал турнира состоится 12 февраля.

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