Подмосковье 29 февраля 2024, 17:16 Около 180 работ представили на конкурсе декоративного творчества «Пасхальное яйцо» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Муниципальный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» прошел в Лобне. На выставке во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» представили 180 работ, выполненных в различных техниках.

Участниками конкурса стали школьники и студенты в возрасте от семи до 18 лет. Работы оценивало профессиональное жюри: клирик храма священномученика Серафима (Чичагова), иерей Иоанн Мельник, заместитель директора православной гимназии Ирина Ширнина, преподаватель детской школы искусств Вероника Балуева и педагог Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» Ирина Родионова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Победителями конкурса в разных номинациях стали 22 участника. Их работы примут участие в международном этапе конкурса. Он пройдет в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в преддверии Пасхи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

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