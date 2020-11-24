Более 180 лыжных трасс откроют зимой в Московской области

В частности спортивные объекты находятся в городских округах Истра, Серпухов, Дмитровский, Химки, Дубна и других. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков подчеркнул, что местные жители любят на досуге заниматься лыжным спортом.

«Многие приходят на лыжные трассы целыми семьями, ведь это отличный способ провести время вместе, укрепить здоровье и подышать свежим воздухом. В регионе оборудованы лыжный трассы различной протяженности: от 3 километров до 30 километров», — уточнил общественный деятель.

Отмечается, что каждый сможет подобрать себе подходящую локацию. Помимо прочего, на спортивных объектах активны снежные пушки. Благодаря ним обеспечивается качественный уровень снежного покрова.

В пресс-службе предупредили, что при занятиях физической культурой в Подмосковье необходимо соблюдать требования, введенные по причине распространения коронавирусной инфекции. Важно придерживаться социальной дистанции и использовать только личный спортивный инвентарь. Также контактные элементы необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.