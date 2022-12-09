Подмосковье 09 декабря 2022, 20:21 Около 1700 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года Публичное достояние

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В Московской области органы опеки и попечительства устроили в приемные семьи свыше 1700 детей-сирот с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В Подмосковье для подготовки приемных родителей работает свыше 80 специальных школ.

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«Работа по усыновлению выстроена так, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев и передаются в приемную семью», — сообщила Ирина Каклюгина.

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Вице-губернатор уточнила, что за каждой приемной семьей закреплен куратор от органа опеки и психолог службы сопровождения, они готовы помочь в решении любых вопросов.

В Минсоцразвития добавили, что в приемных семьях в Подмосковье проживают 118 детей-сирот из ДНР.

Ранее стало известно, что глава Щелкова вручил ключи от квартир 13 детям-сиротам.

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