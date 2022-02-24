Около 170 тысяч жителей привились от коронавируса в МФЦ Подмосковья за год

Около 170 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса в офисах МФЦ за год. Проводить вакцинацию там стали в феврале 2021-го.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, рядом с МФЦ по-прежнему работают мобильные прививочные пункты, а в самих офисах — стационарные.

Сейчас сделать прививку можно в 17 центрах „Мои документы“. Заранее записываться не нужно Надежда Куртяник.

Жителям напомнили, что пункты вакцинации работают с соблюдением всех санитарных требований. Сначала каждого пациента осматривает врач — это сотрудник местной городской поликлиники.

Чтобы сделать прививку, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пункты вакцинации от коронавируса открыты в МФЦ Волоколамска, Воскресенска, Дедовска, Долгопрудного, Красногорска, Луховиц, Люберец, Наро-Фоминска, Подольска, Пушкина, Раменского, Рошаля, Ступина, Хотькова, Шатуры, Щелкова.

Подобрать ближайший прививочный пункт поможет интерактивная карта covid.mz.mosreg.ru.