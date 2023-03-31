Подмосковье 31 марта 2023, 17:56 Около 170 тысяч участников «Активного долголетия» займутся скандинавской ходьбой в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Занятия по скандинавской ходьбе в скором времени начнутся в подмосковных клубах «Активное долголетие». К тренировкам присоединятся более 170 тысяч пенсионеров.

В министерстве социального развития Московской области, подчеркнули, что скандинавская ходьба является отличным способом укрепить здоровье, улучшить настроение и поддержать тело в тонусе. Занятия проводятся в клубах два раза в неделю.

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Ознакомиться с расписанием мероприятий можно в группе «Активное долголетие» в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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