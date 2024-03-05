Подмосковье 05 марта 2024, 17:59 Около 170 тысяч человек посетили парки Подмосковья в последний день зимы Министерство благоустройства Московской области

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В последний день зимы парки Подмосковья посетили около 170 тысяч человек. Для них работали тюбинговые горки, катки и кафе.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, зимой в парках работали 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом, 43 горки и восемь дизайнерских каруселей. Для жителей установили теплые зоны и очаги, а также работали кафе.

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Ознакомиться с полным списком помосковных парков можно по ссылке.

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