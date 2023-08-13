Подмосковье 13 августа 2023, 04:00 Около 170 спортсменов поучаствовали в чемпионате России по гребле в Богородском округе Ксения Пашуто

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В Старой Купавне в Богородском округе проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях поучаствовали 170 спортсменов из 40 городов.

«Мастерс — это категория спортсменов старше 35. В наших соревнованиях допускается нулевая возрастная группа — это 27-34, и старшая группа — 80+. Всего участвует 11 групп, от нулевой до десятой», — сообщил один из организаторов чемпионата Александр Корнеев.

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Гребцы соревнуются в одиночку, двойками, четверками, в эстафетах и в комбинированных лодках, где гребут мужчины и женщины. В первый день участники вышли на дистанцию 500 метров, во второй — 200 метров, а в третий — два километра. Большинство спортсменов выступили в группах 50-54 и 55-59.

Чемпионат проводится в Богородском округе уже восьмой раз, до этого состязания организовали в Пушкино.

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