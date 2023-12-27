Подмосковье 27 декабря 2023, 12:17 Около 1,7 тысячи заблудившихся в лесах Подмосковья спасли в этом году Комитет лесного хозяйства МО

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Около 1,7 тысячи заблудившихся в лесу жителей Подмосковья обратились за помощью в Систему-112 с начала года. Большинство из них не смогло найти дорогу домой летом.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в лесу часто терядись пожилые люди и дети. Большинство потерявшихся в этом оду было в Клину, Ступине и Истре.

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«Среди них — много детей и пожилых людей, имеющих тяжелые заболевания. Традиционно пик сообщений о помощи — более 95 процентов обращений — пришелся на летний и осенний период, когда на тихую охоту отправились грибники и любители лесных ягод», — сказал он.

На поиски потерявшихся жителей направляют поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», сотрудников МЧС и «Мособлпожспас». В этом году самостоятельно найти дорогу домой смогли 697 человек, которые воспользовались помощью диспетчеров.

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