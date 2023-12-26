Подмосковье 26 декабря 2023, 13:13 Около 1,7 тысячи рабочих мест появилось на предприятиях Лобни в этом году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Семь инвестиционных проектов реализовали в Лобне в 2023 году. За счет модернизации действующих и запуска новых предприятий в округе удалось создать порядка 1,7 тысячи новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций за год составил порядка 7,6 миллиарда рублей. Это на миллиард рублей больше по сравнению с 2022 годом. Новые проекты в Лобне реализовали «Компания металл профиль», производство упаковки «Тетра пак», предприятие по переработке металлического лома «Петромакс» и другие крупные бизнесы.

Реклама

Например, завершилось строительство производственно-складского комплекса с реконструкцией энергоцентра ООО «Делер НФ и БИ». Объем инвестиций по проекту составил 3,5 миллиардов рублей с 2018 года, из них более 1,7 миллиарда — в 2023-м. Это предприятие создало 108 рабочих мест.

Реализовали инвестиционный проект фабрики игрушек «Звезда». Построили новый двухэтажный производственно-складской комплекс. Объем инвестиций составил 100 миллионов рублей.

Кроме того, компания «Петромакс» ведет строительство установки по переработке металлического лома. В планах инвестировать 260 миллионов рублей и создать еще 30 рабочих мест.

Продолжается строительство завода по выпуску высокоточных приборов в самолетостроении компании «Альконт». В планах создать 150 рабочих мест и инвестировать 250 миллионов рублей.

Также приступили к строительству индустриально-логистического кластера «Шереметьево». Там создадут порядка 2450 новых рабочих мест, а инвестиции составят 10 миллиардов рублей.

В 2024 году начнется реализация инвестпроекта компании «Металл Профиль». Предприятие построит цех холодной прокатки и энергоцентр для производства тонколистового металла. Общий объем инвестиций к 2026 году составит 10 миллиардов рублей, появится 300 новых рабочих мест.

Отметим, что к 2026 году в Лобне планируют реализовать еще шесть инвестиционных проектов на сумму около восьми миллиардов рублей с созданием более 1,5 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».