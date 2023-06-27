Подмосковье 27 июня 2023, 15:56 Около 1,7 тысячи датчиков загазованности установили в Солнечногорске с начала года

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Специалисты установили почти 1,7 тысячи датчиков утечки газа в Солнечногорске с января. Еще более 1,5 тысячи приборов установят до конца года.

Специалисты не только устанавливают газоанализаторы, но и обновляют шланги в рамках акции «Гибкая подводка». С начала года уже заменили более 400 шлангов.

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Вскоре обслуживанием внутриквартирного газового оборудования в Подмосковье будет заниматься единая организация — «Мособлгаз».

«В связи с изменениями в федеральном законодательстве с 1 января 2024 года Подмосковье перейдет на новую модель газового обслуживания: единой обслуживающей организацией станет „Мособлгаз“. Отмечу, что жителям нашего округа, пользующихся газом, необходимо заключить договор технического обслуживания и допустить к себе домой специалистов „Мособлгаза“ для проведения осмотра», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

График техобслуживания будет опубликован на сайте «Мособлгаза» в конце декабря. Жители получат электронные письма с датой проведения технического обслуживания оборудования, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.

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