Около 16,5 тысячи ключей выдадут обманутым дольщикам в Подмосковье к 2021 году

До конца года в Подмосковье выдадут порядка 16,5 тысячи ключей обманутым дольщикам. В 2021 году эту цифру планируется увеличить до 20 тысяч, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«В этом году будет выдано порядка 16,5 тысячи ключей. Это хорошо. Мы выполняем план и ставим задачу на следующий год — выдать еще порядка 20 тысяч ключей», — сказал губернатор Московской области.

Он добавил, что в 2019 году было выдано рекордное количество ключей. Жилье получили 19 тысяч человек. По словам Воробьева, это количество заставило задуматься о том, как полностью решить проблему обманутых дольщиков.

«На встрече с президентом нам была поставлена задача: в трехлетнем периоде все обманутые дольщики должны получить или компенсацию, деньги, или комфортабельное жилье», — отметил губернатор.

Воробьев поручил заместителю председателя правительства Подмосковья Максиму Фомину направить все свободные участки и резервы через конкурсы и аукционы на дополнительное финансирование дольщиков.

«Задача — как можно быстрее, если получится, с опережением графика, решить и раз и навсегда закрыть эту задачу. Вы знаете, что президент принял решение, а Госдума приняла закон. Сейчас контроль за стройкой имеет совершенно другой уровень. Сначала это были спецсчета, сейчас это еще более строгая система отчетности — эскроу», — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил надежду, что тему с обманутыми дольщиками удастся закрыть навсегда, а люди смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.