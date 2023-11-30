Подмосковье 30 ноября 2023, 09:18 Около 1600 человек направили на второй этап диспансеризации в Щелкове Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Порядка 1600 жителей Щелкова направили на второй этап диспансеризации, выявив на первичном обследовании опасные болезни. Среди установленных врачами диагнозов — онкология, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Зачастую люди даже не подозревают об имеющихся болезнях, которые врачи обнаруживают во время диспансеризации. После пациентам назначают дополнительные обследования и лечение. Выявление болезни на ранней стадии существенно увеличивает шансы на излечение.

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«Диспансеризация — самый быстрый и простой способ узнать о состоянии своего здоровья. Щелковская больница проводит большую работу в этом направлении. Все сделано для того, чтобы у людей была возможность следить за здоровьем и вовремя предупреждать нежелательные изменения в организме», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг Московской области, по телефону 122, в поликлинике или с помощью чат-бота Дениса: @eregistratura_mo_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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