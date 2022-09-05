Подмосковье 05 сентября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Около 160 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье в сентябре pixabay.com

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Минувшим летом в Подмосковье прошло множество мероприятий, в том числе ярмарок. Всего их состоялось 435, причем, 188 из них оказались тематическими. Чаще всего на ярмарках появляется продукция именно подмосковных производителей.

«Организаторы ярмарок всегда ориентируются на сезонность: в начале лета в продажу поступает все необходимое для обустройства дач и приусадебных участков, в конце лета проводится больше мероприятий, связанных со сбором урожая и подготовкой к осени, например, „школьные базары“», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Однако сезон ярмарок в Подмосковье не заканчивается. В начале осени традиционно наступает сезон сбора урожая, именно этому посвятят большинство мероприятий. Только на сентябрь в Московской области запланировано 160 ярмарок.

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Кроме того, скоро на ярмарках свою продукцию смогут представлять и самозанятые граждане. Такие изменения собираются внести в Постановление Правительства Московской области от 16.11.21 № 1170/40.

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