Подмосковье 09 декабря 2022, 12:43 Около 160 опасных троп вблизи железных дорог ликвидировали в Подмосковье за осень

Читать 360tv в

Свыше 1,1 километра ограждений установили вблизи железнодорожных путей в 22 округах Подмосковья за осень. Более 500 метров из них — железобетонные. Это помогло обезопасить около 160 опасных мест.

Как рассказали в Минтрансе региона, ограждения устанавливали для обеспечения безопасности жителей и борьбы с переходом путей в неположенных местах.

Реклама

Железобетонные ограждения установили там, где жители регулярно нарушают правила перехода. В этих местах уже погибли 130 человек. Благодаря установке таких объектов смертность удалось ликвидировать на 160 опасных участках.

Реклама

Жителей региона призывают соблюдать правила и быть внимательными во время перехода железной дороги, снимать наушники, не отвлекаться на телефон.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».