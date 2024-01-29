Подмосковье 29 января 2024, 12:56 Около 16 тысяч человек побывали на праздниках ко Дню студента в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Праздник «ЗАЧЕТный парк» прошел в Подмосковье 25 января. Более чем в 50 локациях провели концерты, мастер-классы и другие мероприятия. Их посетили около 16 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей провели семинары, программы профориентации, концерты, конкурсы, мастер-классы и фотосессии. Студенты посетили творческую программу, акцию «Итак, она звалась Татьяной», файер-шоу, викторины и многое другое.

Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области

Праздник организовали Минкультуры региона и Московская областная дирекция по развитию парков.

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