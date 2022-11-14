Подмосковье 14 ноября 2022, 14:32 Около 1,6 миллиона человек посетили Главный храм ВС России в Одинцове с начала года Фото: welcome.mosreg.ru

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Музейно-храмовый комплекс, расположенный в парке «Патриот», привлекает тысячи гостей каждый месяц. По данным Министерства культуры и туризма, с начала года эту площадку посетили свыше 1,6 миллиона человек.

Сердцем комплекса является Главный храм Вооруженных сил России, который возвели на территории парка «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. За короткое время он стал одной из главных и самых посещаемых достопримечательностей региона. Гостей впечатляет величественность собора, красота архитектуры и мощная энергетика этого места.

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С сентября в храме проводят торжественные церемонии бракосочетания — две первые свадьбы отпраздновали здесь 12 сентября. У стен собора проходят массовые фестивали, исторические реконструкции и патриотические мероприятия.

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Комплекс регулярно посещают организованные школьные экскурсии и индивидуальные путешественники. Сюда также ведут маршруты губернаторской программы «Активное долголетие». На площадках комплекса проводятся активности из циклов «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Отмечается, что с 2020 года посетителями музейно-храмового комплекса ВС России стали более 3,5 миллиона человек.