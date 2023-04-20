Подмосковье 20 апреля 2023, 17:16 Около 16 литров крови заготовили в Подмосковье в День донора Пресс-служба Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.

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Около 16 литров крови заготовили в Национальный День донора в Московской областной больнице имени профессора Розанова. В ежегодной акции приняли участие 35 жителей Подмосковья, работников муниципальных служб, ведомственных учреждений и сотрудников больницы.

Первым донором 20 апреля стал глава Пушкинского округа Максим Красноцветов. Отмечается, что в больнице имени Розанова трудятся 27 почетных доноров.

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«Сейчас количество доноров ощутимо увеличилось. Если пять лет назад ежегодно кровь сдавали только 1-1,5 тысячи человек, то сейчас мы насчитываем более двух тысяч активных доноров», — сообщила заведующая отделением трансфузиологии Дурсултан Ниязова.

Все желающие могут сдать кровь в корпусе № 3 с понедельника по четверг с 09:00 до 12:30. Предварительно нужно будет заполнить необходимые документы и сдать анализы на инфекции.

Чтобы стать донором, необходимо: быть совершеннолетним, весить более 50 килограммов, не болеть онкологией, туберкулезом и инфекциями, передающимися половым путем. Кроме того, у человека не должно быть операций по удалению органов. За несколько дней до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а также острую, соленую, жареную и жирную пищу.

После процедуры донор получит справку об освобождении от работы на два дня, а также компенсацию за питание — 941 рубль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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