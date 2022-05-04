Около 1500 населенных пунктов полностью газифицировали в Подмосковье

На очередном заседании регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация» обсуждали ход реализации программы.

Заседание проходило под председательством вице-губернатора Евгения Хромушина. Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил о том, что с начала реализации программы «Мособлгаз» газифицировал 1469 населенных пунктов. Было построено 905 километров газопровода, доступ к газу получили 46 673 жителей Подмосковья.

На прошлой неделе строительство газопроводов было завершено в деревнях Дорохово и Теперки Орехово-Зуевского городского округа, в деревнях Аксиньино, 2-я Алексеевка, Байбаки и Набережная городского округа Щелково, в деревне Роща Наро-Фоминского городского округа, в деревне Назарьево городского округа Шаховская, в деревне Шилово городского округа Раменский, а также деревне Спас-Коркодино городского округа Клин.

Благодаря президентскому проекту газ до границ земельных участков проводили абсолютно безвозмездно, за счет государства.

«Сегодня Подмосковье является лидером по темпам газификации среди всех регионов страны. Будем стараться и дальше держать высокие темпы и выполним поставленные президентом задачи в установленный срок», — заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.