Около 1500 человек выйдут на Космический полумарафон в Королеве 25 сентября | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Около 1500 человек выйдут на Космический полумарафон в Королеве 25 сентября

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Легендарный забег — один из старейших в стране — пройдет 25 сентября в Королеве. На участие в нем уже зарегистрировались 1500 человек, самому старшему из которых — 84 года.

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Космический полумарафон проводится в наукограде с 1977 года и становится все более популярным. В этом году заявки на участие уже подали около 1500 человек, 350 из них — дети. География бегунов традиционно обширна — 32 субъекта Российской Федерации, 164 города, а также представители Белоруссии и Казахстана.

Самым старшим участником станет 84-летняя Клара Богатова из Дмитрова. Самому младшему нет еще и года — свою дистанцию в полкилометра он преодолеет с помощью родителей.

Старт и финиш полумарафона состоятся на центральной площади города.

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