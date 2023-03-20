Подмосковье 20 марта 2023, 17:33 Около 150 жителей Солнечногорска приняли участие в шествии с триколорами к годовщине воссоединения Крыма с Россией

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Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Солнечногорске в эти выходные. Около 150 человек приняли участие в торжественном шествии с триколорами.

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Шествие проследовало от Ленинградского шоссе до импровизированной сцены на Советской площади.

«Люди поздравляют друг друга, у людей радость на лице, искренняя восторженность. Знаете, это дает очень сильный эмоциональный стимул», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко.

Завершили праздник концертной программой с участием местных артистов.

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