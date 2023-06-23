Подмосковье 23 июня 2023, 14:46 Около 150 жителей Мытищ приняли участие в акции «Свеча памяти»

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Около 150 жителей Мытищ приняли участие в акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби. Они почти память погибших в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Тогда 25 тысяч жителей Мытищ ушли на фронт. В память о них на площади около дворца культуры «Яуза» зажгли около 400 свечей. Из них сложили георгиевскую ленту и красную звезду. После юнармейцы заступили в почетный караул у Вечного огня.

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«Самое важное, обратите внимание, какое большое количество молодежи приходит в этот день. Это очень важно, потому что они знают нашу историю и будут строит наше будущее», — отметил депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын.

Возложить цветы к мемориалу пришли представители администрации городского округа Мытищи, студенты местных университетов, юнармейцы и неравнодушные жители.

Акция «Свеча памяти» проходит в Мытищах каждый год. С каждым разом вспомнить близких и родных, ушедших на фронт, приходит все больше людей.

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