Около 150 волонтеров Подмосковья прошли тренинг по оказанию первой помощи | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Около 150 волонтеров Подмосковья прошли тренинг по оказанию первой помощи pixabay.com

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В Московской области прошел образовательный семинар по работе при чрезвычайной ситуации для членов регионального общественного движения «Волонтеры Подмосковья». В целом мероприятие собрало порядка 50 участников, которые приехали из 60 городских округов региона. Помимо этого, поучаствовать и прослушать материалы мог любой желающий – была организована также онлайн-трансляция.

«Наши волонтеры — всегда на передовой. Студенты-спасатели из Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области для 150 волонтеров Подмосковья провели занятия по первой помощи, эвакуации и транспортировке пострадавших, противопожарной подготовке — для нас это первый масштабный опыт, который показал, что такие мероприятия очень нужны, а знания — жизненно необходимы», — рассказала Екатерина Швелидзе, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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Инструкторами стали преподаватели, студенты-спасатели, они провели для волонтеров теоретические и практические занятия. Практику разбили на четыре блока. Первые два посвятили тому, как правильно оказывать помощь пострадавшему. Например, если пациент потерял сознание, если у него остановилось дыхание, открылось кровотечение, если он получил травмы, отравился и так далее. Волонтеров научили проводить сердечно-легочную реанимацию и прием Геймлиха.

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В следующем блоке волонтеров учили правилам транспортировки пострадавших. Изучались основные технологии, способы и средства эвакуации. Все это одновременно отрабатывалось на практике.

Финальный, четвертый блок посвятили вопросам противопожарной подготовки. Занятия состоялись в учебной пожарно-спасательной части. Волонтерам рассказывали о том, как грамотно вести себя при возникновении пожара, как правильно пользоваться пожарной техникой и оборудованием. Кроме того, всем желающим предложили надеть боевую одежду пожарного на время.

Каждый, кто прослушал лекции и принял участие в практических занятиях, получил сертификат участников образовательного семинара.

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