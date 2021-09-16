Около 150 ведущих специалистов приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье

Второй съезд детских врачей открылся сегодня в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие порядка 150 ведущих специалистов. Об этом рассказала глава регионального Минздрава.

«Второй год подряд мероприятие объединяет тысячи медицинских специалистов, работающих на благо детского здравоохранения. Для нас здоровье детей всегда будет в приоритете. В Подмосковье работают порядка 3,5 тысячи детских врачей. Вы рядом в самые сложные моменты — поддерживаете маленьких пациентов и их родителей, проводите качественную диагностику и назначаете эффективное лечение», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Всего в съезде примут участие почти три тысячи человек. Специалисты смогут прослушать лекции, принять участие в мастер-классах и тренингах, а также обсудить такие важные темы, как расширение неонатального скрининга, лечение COVID-19 у детей и их реабилитация после болезни и другие.

Такие образовательные и коммуникационные площадки позволяют не только обмениваться опытом, но и внедрять современные технологии диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детей. В августе этого года в Подмосковье начал свою работу первый в регионе научный клинический институт детства. Благодаря нашей технической базе мы развиваем научное направление. И многие из этих наработок уже используются в медицинской практике Нисо Одинаева директор Научно-исследовательского клинического института детства.

Съезд продлится три дня, в нем примут участие специалисты не только из Подмосковья и Москвы, но и других регионов и стран.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил врачам на съезде 12 наград за помощь в борьбе с коронавирусом и большой вклад в развитие здравоохранения.