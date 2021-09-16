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    16 сентября 2021, 20:11

    Около 150 ведущих специалистов приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Второй съезд детских врачей открылся сегодня в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие порядка 150 ведущих специалистов. Об этом рассказала глава регионального Минздрава.

    Около 150 ведущих специалистов приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье

    «Второй год подряд мероприятие объединяет тысячи медицинских специалистов, работающих на благо детского здравоохранения. Для нас здоровье детей всегда будет в приоритете. В Подмосковье работают порядка 3,5 тысячи детских врачей. Вы рядом в самые сложные моменты — поддерживаете маленьких пациентов и их родителей, проводите качественную диагностику и назначаете эффективное лечение», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    Около 150 ведущих специалистов приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье | Изображение 1

    Всего в съезде примут участие почти три тысячи человек. Специалисты смогут прослушать лекции, принять участие в мастер-классах и тренингах, а также обсудить такие важные темы, как расширение неонатального скрининга, лечение COVID-19 у детей и их реабилитация после болезни и другие.

    Около 150 ведущих специалистов приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье | Изображение 2

    Такие образовательные и коммуникационные площадки позволяют не только обмениваться опытом, но и внедрять современные технологии диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детей. В августе этого года в Подмосковье начал свою работу первый в регионе научный клинический институт детства. Благодаря нашей технической базе мы развиваем научное направление. И многие из этих наработок уже используются в медицинской практике

    Нисо Одинаевадиректор Научно-исследовательского клинического института детства.

    Съезд продлится три дня, в нем примут участие специалисты не только из Подмосковья и Москвы, но и других регионов и стран.

    Около 150 ведущих специалистов приняли участие в съезде детских врачей в Подмосковье | Изображение 3

    Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил врачам на съезде 12 наград за помощь в борьбе с коронавирусом и большой вклад в развитие здравоохранения.