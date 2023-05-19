Подмосковье 19 мая 2023, 16:55 Около 150 учеников из школьных лесничеств Подмосковья стали участниками фестиваля «ЭкоИдея» Комитет лесного хозяйства МО

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Около 150 учащихся из 21 школьного лесничества Московской области приняли участие в экофестивале «ЭкоИдея» в усадьбе Гребнево в Щелкове. Мероприятие организовала Мособлдума, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«Мы мотивируем молодежь к участию в региональных экологических акциях и инициативах, поддерживаем экоактивистов в реализации их экоинициатив», — рассказал курирующий комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

На площадке комитета ребята познакомились со спецтехникой для борьбы с лесными пожарами, увидели работу центра по обнаружению пожаров, почувствовали себя настоящим лесным пожарным. Желающие поучаствовали в мастер-классах.

Всего в Подмосковье работают 163 школьных лесничества, где обучается более трех тысяч школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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