Подмосковье 05 апреля 2024, 10:57 Около 150 участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки» Медиасток.рф

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Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в прошлом году депутаты приняли закон о бесплатной реабилитации участников СВО в центре «Ясенки». Этой возможностью уже воспользовались около 150 человек.

В «Ясенках» разработаны уникальные программы, есть новое современное оборудование. В конце года здесь планируется открыть бассейн.

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«На сегодняшний день порядка 150 бойцов прошли реабилитацию в центре. У каждого из ребят состояние заметно улучшилось, а кто-то буквально встал на ноги. Важно, чтобы героям, которые получили ранения, в тылу была оказана вся необходимая помощь», — отметил Игорь Брынцалов.

Недавно подмосковные депутаты приняли закон, по которому бесплатные путевки в центр стали доступны не только участникам СВО, но и одному из членов их семьи. Это позволит бойцам получать поддержку близких во время реабилитации.

Сервис «Помощь рядом» поможет найти информацию о необходимых документах, ознакомиться с программами реабилитации, найти подходящую дату заезда.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

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