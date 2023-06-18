Подмосковье 18 июня 2023, 02:30 Около 150 спортсменов поучаствовали в финале Кубка губернатора Подмосковья по BMX Дарья Леонова

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В городе Краснозаводске в Сергиевом Посаде состоялся финальный этап Кубка губернатора Московской области по ВМХ — олимпийскому виду спорта, в котором спортсмены выполняют экстремальные трюки на велосипедах. В турнире поучаствовало около 150 человек.

Маленькая Аня занимается велоспортом всего два месяца.

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«Мероприятие очень понравилось. Конечно, сильно переживали, готовились. Во время заезда дочка упала, но не испугалась, пошла дальше», — рассказала мама юной спортсменки Елена Байкова.

Поболеть за Артема Селиверстова пришла вся его семья.

«BMX сын занимаемся уже два года. Переживали ужасно. Очень долго тренировались, и результат налицо. Артем вышел в финал», — заявил отец гонщика Игорь Селиверстов.

Обладателя Кубка губернатора Московской области по велоспорту объявят по результатам финалов всех дисциплин. Последний старт пройдет 22 июля в Орехово-Зуеве.

Ранее в ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.

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