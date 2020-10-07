Около 150 семей в деревне Воскресенского округа смогут подключиться к газу

В Воскресенске газифицировали еще одну деревню по губернаторской программе. Меньше чем за полгода специалисты проложили шесть километров газопровода. Теперь к топливу может подключиться вся деревня, а это более 150 семей.

Еще недавно день в семье Потаповых начинался с хлопот. Жители деревни Медведево жили по старинке. Чтобы согреть дом — кололи дрова, топили печь. В холода делать это приходилось дважды в день. Тонны угля и кубометры дров — вот что нужно одной семье для счастья на зиму.

Источник фото: телеканал «360»

«Уголь стоит прилично. Мы больше трех тонн покупали и дрова 10 кубов. Это все за зиму. Это тоже приличные деньги, то есть в районе 40 тысяч за зиму проживали», — рассказывает жительница деревни Медведево Дина Потапова.

Источник фото: телеканал «360»

О такой жизни Потаповым теперь можно забыть. Благодаря губернаторской программе в деревню пришел газ, шесть километров газопровода проложили меньше чем за полгода. Теперь к голубому топливу может подключиться вся деревня, а это более 150 семей. Объект сдали раньше срока на 2,5 месяца.

Источник фото: телеканал «360»

Проверить работу, а также поздравить жителей пришел генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов. Он же по традиции приготовил первую яичницу.

Источник фото: телеканал «360»

В городском округе Воскресенск в этом году газифицировали четыре деревни. Кроме Медведево, газ стал доступен жителям деревень Леоново, Чечевилово и Селино.

В Подмосковье в 2020 газифицируют 50 населенных пунктов, 10 тысяч жителей смогут подключить газ. Половина программы уже выполнена. В будущем году счастливых сельчан станет еще больше.