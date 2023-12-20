Подмосковье 20 декабря 2023, 15:06 Около 150 семей из аварийных домов переедут в новостройку в Рекинцо-2 Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Дом для переселенцев из аварийного жилья достраивают в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. До конца года туда переедут 147 семей из трех населенных пунктов округа.

Сейчас застройщик завершает отделку квартир и благоустройство прилегающей территории. Этот дом возвели для переселенцев из ветхого фонда в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

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«Всего в новый пятисекционный дом переменной этажности переедут 147 семей — 400 человек из аварийных домов в деревне Колтышево, поселках Поварово и Жуково. Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит 5,4 тысячи квадратных метров», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Второй этап программы расселения жилья, признанного аварийным с 2017 года, начнется в январе. Новое жилье получат почти 24 тысячи человек.

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