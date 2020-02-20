Около 150 новых рабочих мест создадут на базе фармкомпании в Балашихе

150 новых рабочих мест планируют создать на базе фармацевтического предприятия «Ретиноиды» в Балашихе. Об этом сообщила заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина на рабочем совещании, организованном Балашихинской торгово-промышленной палатой. В нем приняли участие представители правительства Московской области, депутаты Мособлдумы.

Для участников провели презентацию инвестиционного проекта компании «Ретиноиды». Также там обсудили порядок получения вычетов по налогу на прибыль для инвесторов.

«В течение десяти лет компания („Ретиноиды“ — ред.) реализовала на территории Балашихи проект по строительству производства. В последние два года ускорили темпы, увеличили объем капитальных вложений. Всего здесь будет создано около 150 новых рабочих мест. К тому же, компания приняла решение о расширении производства», — рассказала Анна Божухина.

Она добавила, что производственный корпус фармацевтического предприятия «Ретиноиды» построили на улице Свободы в микрорайоне Керамик. Для него закупают и устанавливают современное оборудование. К выпуску лекарственных препаратов планируют приступить до конца 2020 года.

«Изготовление лекарственных препаратов в нашем случае — это чистое производство. У нас нет никаких выбросов. Суть в смешивании компонентов, приготовлении растворов или эмульсионных композиций. Мы производим около трех миллионов упаковок препаратов в год, но после ввода в эксплуатацию и полноценного запуска этой площадки рассчитываем увеличить объемы производства втрое — до 10 миллионов упаковок», — рассказал генеральный директор компании «Ретиноиды» Константин Ноздрин.

На площади 6,5 тысячи квадратных метров размещено свыше двух тысяч производственных помещений, в том числе два цеха для мягких и жидких лекарственных форм. Размер инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. На соседнем земельном участке планируется реализовать еще один инвестпроект — строительство административно-складского комплекса для хранения готовой продукции.