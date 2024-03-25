Подмосковье 25 марта 2024, 14:40 Около 150 новых предприятий построят в Подмосковье по льготной программе Unsplash

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Программу «Земля за 1 рубль» запустили в Подмосковье в 2022 году. За это время льготные участки предоставили 143 инвесторам. Они запустят почти 150 предприятий в сфере импортозамещения, 29 из которых уже вышли на этап строительства новых производств.

«Суммарный объем инвестиций по всем проектам составит более 108 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано 12,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Участвовать в программе могут представители 29 видов производственной деятельности в рамках импортозамещения. Подобрать локацию можно на инвестиционной карте.

«В программе принимает участие подавляющее количество городских округов, за два года предоставлено порядка 200 участков общей площадью свыше 700 гектаров», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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