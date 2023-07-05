Подмосковье 05 июля 2023, 09:10 Около 150 гектаров леса восстановили в Истре за 10 лет

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Жители Истры и сотрудники «Мособллеса» восстановили порядка 150 гектаров леса за последние 10 лет. Молодые деревья высаживали во время экологических акций, которые проходят в Подмосковье дважды в год — весной и осенью.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела участки, на которых высаживали деревья.

По словам директора истринского филиала «Мособллеса» Александра Степанова, приживаемость саженцев довольно высокая. Негативно на них влияют пожары и плохая погода. Еще одна причина — лоси, поедающие верхнюю часть молодых деревьев. Несмотря на это, на многих площадках акции уже вырос в молодой лес.

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