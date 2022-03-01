Около 150 человек вышли на старт «Лыжни России» в Солнечногорске
Участниками «Лыжни России» в Солнечногорске стали около 150 человек. Заезд организовали в парке Победы. Лыжники собрались на окружном этапе в микрорайоне Рекинцо.
Заместитель начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта в Солнечногорске Алексей Белов рассказал, что участие приняли жители самых разных возрастов.
Никаких особых рекордов и глобальных задач по секундомеру не стояло. Возраст участников — любой, то есть от самых маленьких до самых старших
Алексей Белов.
Спортсменам нужно было преодолеть пять километров. Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов отметил, что в заезде не было строгих временных рамок.
«Это очень важно, ведь частью этого настоящего спортивного праздника могут стать все, кто просто любит спорт и лыжи», — отметил он.
Родионов поблагодарил участников. Каждый из них стартовал в фирменной шапке, а на финише получал памятный сувенир — кружку с логотипом мероприятия.
Благодарю всех, кто вышел на лыжню, проявил волю к победе. Постарались организовать все максимально комфортно
Виктор Родионов.
Каждому участнику соревнования вручили памятный сувенир.